Зеленский: «Северный поток – 2» может дорого стоить Европе в будущем 1 12.09.2019, 19:18

Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил своего финского коллегу.

"Северный поток – 2" может дорого стоить Европе в будущем. Об этом 12 сентября в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "Гордон".

"Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос "Северного потока – 2". Отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы. Его оценка как чисто коммерческого проекта может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", – заявил Зеленский.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря, он состоит из двух ниток. Протяженность каждой из них – более 1200 км, совокупная мощность – 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, компания – оператор строительства газопровода сообщила, что проект могут завершить к середине 2020 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. В августе 2018 года оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.