Признание дня 2 12.09.2019, 19:53

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В Минфине рассказали, почему бюджет-2020 будет «жестким и дефицитным».

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил журналистам, что бюджет на следующий год будет планироваться с учетом итогов переговоров о компенсации нашей стране последствий налогового маневра в России, пишет «Салiдарнасць».

— Для нас важно решение тех вопросов, которые остались нерешенными (после парафирования программы интеграции) — налоговый маневр и его последствия. Мы очень на это рассчитываем, но в своих планах исходим из того, что компенсации за налоговый маневр не будет, — цитирует министра Interfax.by.

По словам Ермоловича, в связи с отсутствием компенсации за налоговый маневр бюджет будет достаточно жестким и дефицитным:

— Это серьезная корректировка, адаптация бюджета к новым условиям. При том, что расходы продолжают объективно расти - от этого никуда не денешься. И мы вместо профицита бюджета в последние годы сформировали бюджет на следующий год с дефицитом.

Налоговый маневр в цифрах

По данным посла Беларуси в России Владимира Семашко, на первом этапе маневра наша страна потеряла 3,6 млрд долларов.

— Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время [в 2024 году] Беларусь потеряет еще 10,6 млрд долларов при мировой цене нефти 70 долларов за баррель и 8,8 млрд долларов при цене 60 долларов за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по 3 млрд долларов, — заявлял посол в июне этого года.

В «Белнефтехиме» в июне назвали сумму, потерянную белорусской экономикой за январь-май 2019-го из-за российского налогового маневра: около 130 миллионов долларов.

И цитатах

В последний раз глава государства упоминал налоговый маневр, выступая в Бресте на праздновании 1000-летия города:

— Им (россиянам) надоело спорить с транзитерами. Он (президент России) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть.

— Российские НПЗ будут покупать нефть где-то за 83−84% от мировой цены. Мы же будем покупать по мировой цене. Для того, чтобы НПЗ нормально работал, брал кредиты, обслуживал их, модернизировался, достаточно 4−5%. А тут — 16−17%. А у нас этого не будет. Поэтому мы не сможем пережить налоговый маневр, — предостерегал в начале июля посол Семашко.

— Налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было «компенсации». Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России «налогового маневра». Данный вопрос — в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно, — заявил 19 июля замглавы МИД России Григорий Карасин.