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Дочь Цемаха утверждает, что он вернулся в «ДНР»

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  • 12.09.2019, 20:13
  • 1,441
Дочь Цемаха утверждает, что он вернулся в «ДНР»
Владимир Цемах

Террорист Цемах проходит по делу MH17 в качестве подозреваемого.

Бывший командир противовоздушной обороны в самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимир Цемах вернулся в «ДНР». Об этом сообщила «Настоящему времени» его дочь Мария Левченко-Цемах.

Ранее она опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором написала, что ее отец возвращается из России на территорию, подконтрольную сепаратистам. Левченко-Цемах живет в Харцызске, небольшом городе недалеко от Снежного.

В 2014 году Владимир Цемах занимал должность командира ПВО в Снежном, рядом с которым сбили малайзийский «Боинг». Украинские спецслужбы задержали его в июне 2019 года.


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