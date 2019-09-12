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Опрос: Британцы не поддержали бы Brexit в случае повторного референдума

  • 12.09.2019, 21:02
Опрос: Британцы не поддержали бы Brexit в случае повторного референдума

Референдум о выходе Великобритании из ЕС был проведен в июне 2016 года.

В случае проведения референдума по окончательной версии договора о Brexit 37% британцев проголосовали бы против него, следует из результатов онлайн-опроса, проведенного в Великобритании социологической службой Kantar с 5-го по 9 сентября 2019 года и обнародованного 11 сентября, передает gordonua.com.

За выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза отдали бы голоса 34% опрошенных (на референдуме в 2016 году такую позицию высказали почти 52% британцев). 18% не принимали бы участия в таком референдуме.

Несмотря на то, что настроения у граждан Великобритании за три года поменялись, Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, все еще сохраняет лидерство перед лейбористами во главе с Джереми Корбином. Согласно соцопросу, на данный момент консерваторов поддерживает около 38% избирателей, а их главных оппонентов – 24%.


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