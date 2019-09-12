США анонсировали новую инициативу по противодействию влиянию Кремля 1 12.09.2019, 21:37

USAID будет помогать демократическим институтам ряда стран защититься от вмешательства Кремля.

Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) рассказал в четверг о новой программе, призванной помочь демократическим институтам защититься от вмешательства Кремля, передает «Голос Америки».

Программа называется «Борьба со злонамеренным влиянием Кремля» и призвана помочь таким странам, как Грузия, Украина и Молдова, защитить свои выборы, противодействовать пропаганде и избегать энергетической зависимости от России.

Инициатива была впервые анонсирована в Париже в июле этого года. В четверг помощник администратора USAID Брок Бирман рассказал о программе дипломатам в Варшаве, заверив их, что Вашингтон по-прежнему сохраняет приверженность демократии по всему региону, который три десятилетия назад вышел из-под контроля Москвы.

По словам Бирмана, Кремль применяет «агрессию мягкой силы», вмешиваясь в выборы по всему региону, ведя информационную войну и способствуя распространению коррупции.

«Кремль так себя ведет, потому что ему нечего предложить. Ему нечего предложить в плане свободы, процветания или безопасности, – отмечает он. – USAID не будет сидеть сложа руки, пока Кремль пытается пошатнуть то, за что страны так упорно и так долго боролись».

По словам Бирмана, программа предполагает поддержку независимой журналистики и проверки фактов в Молдове и на Балканах, а также помощь в диверсификации энергоресурсов, чтобы российская энергетика не оставалась инструментом политического давления.

Он несколько раз подчеркнул, что инициатива направлена против Кремля, но не против российских граждан.

Как отмечает Войцех Пшибыльский, редактор журнала Visegrad Insight, который пишет о делах Центральной Европы, информация о том, что США стараются поддержать демократию по всей Европе, обнадеживает.

«Тот факт, что американское правительственное агентство предпринимает усилия, чтобы показать, что американцы противодействуют Кремлю, причем именно на той территории, которую Кремль оспаривает и куда Москва предпочла бы не допускать никого, кроме себя, служит мощным и очень правильным посылом», – отметил Пшибыльский в интервью Associated Press.

Бирман выступал на съезде международной коалиции демократических государств Community of Democracies (Сообщество демократий), которая базируется в Варшаве.