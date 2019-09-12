Минское «Динамо» дома уступило «Сибири» 3 12.09.2019, 21:40

В матче регулярного чемпионата КХЛ минчане проиграли со счетом 2:3.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своей арене проиграло «Сибири» (2:3).

Динамо Минск – Сибирь – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 – 4 Принс (Костицын, Паре)

1:1 – 16 Руохамаа (Йокипакка)

1:2 – 30 Руохамаа (Морозов, Пуустинен)

1:3 – 48 Миловзоров (Логинов, Казаков)

2:3 – 59 Граньяни (Шор)

Таким образом, «Динамо» потерпело четвертое поражение в КХЛ. Белорусские хоккеисты с 2 очками занимают последнюю строчку на Западе.

В следующем матче «Динамо» на своем льду примет «Металлург».