Ученые восстановили внешний вид доисторического летающего монстра 12.09.2019, 21:51

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Палеонтологи показали, как выглядело самое крупное летающее животное.

Так, палеонтологам удалось восстановить по найденным останкам новый вид птерозавров-аждархид. Это один из крупнейших летающих животных в истории. Вид получил название Cryodrakon boreas, что переводится как «холодный дракон северных ветров». Его описание опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Останки Cryodrakon boreas были обнаружены в 90-х годах прошлого века на юге Канады. В частности, исследователи обнаружили плечевую, пястную и плюсневую кости. Также было обнаружено и несколько ребер и шейных позвонков.

Особи Cryodrakon boreas весили до 250 кг — это делает их одним из самых крупных летающих животных, известных науке. Об этом пишут ученые в своих исследованиях.