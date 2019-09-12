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Газ для населения Украины с апреля подешевел на 28%

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  • 12.09.2019, 22:03
Газ для населения Украины с апреля подешевел на 28%
Фото: Главком

Нафтогаз предложил украинцам приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам.

Нафтогаз Украины рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО, которая будет действовать в сентябре, и одновременно прогнозирует рост цен с завершением теплого времени года. Об этом сообщает korrespondent.net.

Так, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

"По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - отметили в пресс-службе НАК.

Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась почти на 28%, сообщили в компании.

В то же время в Нафтогазе предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине.

"Чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, Нафтогаз предлагает им воспользоваться предложением Газовый запас и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам", - отметить в компании.


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