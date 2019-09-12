Площадку «Мотовело» решили продать за $42 миллиона 2 12.09.2019, 22:32

На торги выставят производственную площадку ОАО «Мотовело» на Партизанском проспекте в Минске.

Начальная стоимость имущественного комплекса составит почти 90 млн рублей. Об этом Naviny.by рассказала антикризисный управляющий, директор компании «Антикризисное управление» Ольга Рачко.

По предварительной информации, торги по продаже комплекса состоятся в начале октября. Начальная стоимость — 89 227 000 рублей, или около 42,8 млн долларов. Площадка находится на Партизанском проспекте, 8. Площадь земельного участка составляет 27,59 га.

Имущественный комплекс принадлежит ОАО «Мотовело», которое признали банкротом в прошлом году и находится в стадии ликвидации. Предприятие является неплатежеспособным, поскольку не может удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Сейчас основная деятельность ОАО «Мотовело» — сдача в аренду площадей. Арендаторами являются более 170 компаний. Производством же велосипедов и мотоциклов занимается другое предприятие — ООО «МотоВелоЗавод», которое возглавляет бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. ООО «МотоВелоЗавод» среди прочих арендует у «Мотовело» производственные площади и склады.

Дальнейшую судьбу площадки на Партизанском проспекте определит новый собственник. В свое время там предлагали создать технопарк.

— У нас зарегистрирован имущественный комплекс без изменения целевого назначения. Это будут производственные площади. Будет ли это инновационный парк, никто сейчас не знает. Все будет зависеть от того, кто приобретет этот комплекс. Его судьбу определит новый собственник, — объяснила Ольга Рачко.

ОАО «Мотовело» уже продало на торгах детский оздоровительный лагерь возле деревни Драчково в Смолевичском районе за 170 тысяч рублей. Покупателем стало предприятие «Лорэнпласт», которое занимается производством фасадов. На повторные торги также планируется выставить производственную базу «Мотовело» возле деревни Лесины в Минском районе. Ее стоимость снижена с 160 до 128 тысяч рублей.