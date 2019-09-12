Казахстан охватили антикитайские протесты 12.09.2019, 22:35

Казахи выступили против усиления влияния Китая на экономику страны.

Казахстанский президент Косым-Жомарт Токаев отправился в Китай, где провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Визит состоялся вслед за охватившими казахстанские города антикитайскими протестами, передает «Белсат».

В Пекине Токаев заявил о планах создать на базе Международного финансового центра «Астана» механизм для инвестиций в национальной валюте Китая. Накануне визита, глава Казахстана восхищался экономическими достижениями южного соседа:

«Успехи Китая во внедрении рыночных механизмов и привлечении иностранных инвестиций привели к его огромному успеху в качестве локомотива мировой экономики. Сегодняшний Китай – это страна, символизирующая инновации, прогресс и успешное развитие новых технологий».

А в иностранных инвестициях нуждается и Казахстан. Заинтересованность Нур-Султана в сближении с Пекином связана с безальтернативностью, с которой столкнулись казахстанские власти, считает политолог, китаевед Адиль Каукенов. По его словам, в результате конфликта России с Европой, западные инвесторы с опасением смотрят на все страны Евразийского союза.

«Да и Россия, как один из ближайших партнеров Казахстана, в силу тех же причин не имеет большого количества средств, да и желания, поскольку в условиях осады обострились внутренние проблемы».

Такой безальтернативности боятся казахстанцы, которые в начале сентября вышли на антикитайские протесты. Участники акции высказывали опасения по поводу возможного усиления влияния Поднебесной на экономику Казахстана и призвали власти страны отказаться от реализации совместных проектов.

«У нас растет внешний долг перед Китаем, при том в такой геометрической прогрессии, что нас это уже пугает», – говорит активистка Даная Калиева.

Но голос протеста пока власти Казахстана не слышат. По итогам переговоров Токаева и Си Цзиньпина подписали ряд двусторонних соглашений. В прошлом году казахстанские государственные СМИ сообщили, что страны собираются реализовать как минимум 51 совместный проект в сфере промышленности, транспорта и логистики на сумму около 28 млрд долларов.