Глеб: Завидно, что наши соседи – россияне, украинцы – попадают на чемпионаты мира и Европы 1 12.09.2019, 22:47

Александр Глеб

Полузащитник высказался о национальной сборной Беларуси и ее целях.

Полузащитник Александр Глеб в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о национальной сборной Беларуси и ее целях.

«Есть разочарование, когда смотришь, что наши соседи – россияне, украинцы – попадают на чемпионаты мира, Европы, конечно, завидно. Хотелось бы побывать на этих турнирах, прочувствовать атмосферу, все-таки в карьере футболиста, спортсмена такие знаковые соревнования – что-то особенное», – сказал Глеб в интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед».

В составе сборной Беларуси 38-летний хавбек провел 80 матчей и забил шесть голов.