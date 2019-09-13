Администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине 1 13.09.2019, 7:35

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Решение было принято после инициативы со стороны Конгресса.

Администрация президента США Дональда Трампа разблокировала 250 млн долларов (226 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины - программы американского министерства обороны, учрежденной Конгрессом в 2016 финансовом году, сообщает dw.com.

Как уточняет агентство Reuters, данный шаг был предпринят, после того как законодатели из Демократической и Республиканской партий выразили обеспокоенность тем, что Белый дом заморозил средства, выделение которых было ранее одобрено членами Конгресса США.

В комитете Сената по ассигнованиям уточнили, что финансирование было разблокировано за несколько часов до того, как его члены должны были обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, что в дальнейшем должно было ограничить вмешательство американского президента в принятие аналогичных решений.

Всего речь идет о порядка 400 млн долларов.

Давление на Киев

По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента США, открыв расследование в отношении одного из главных соперников Трампа на выборах в 2020 году, уточняет Reuters.

Ранее The New York Times сообщила, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани настоятельно призывал киевские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, чтобы выяснить, могли ли его поездки в Украину быть связаны с деловыми интересами его сына.

Средства на закупку вооружений и разведтехники

О том, что советники Трампа по вопросам национальной обороны получили поручение пересмотреть перечисление украинской стороне 250 млн долларов сообщило 28 августа издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа.

Эти средства предназначались для закупок украинской стороной оружия, оборудования, разведтехники и проведение военных тренингов. Отдельной статьей, в частности, проходило приобретение Киевом изделий военного назначения, на которое Конгресс США выделил примерно 50 млн долларов (45 млн евро).

Дональд Трамп потребовал от своих советников удостовериться, что эти средства будут использованы в интересах Соединенных Штатов. Оценкой, в частности, занимались министр обороны США Марк Эспер и занимавший пост советника президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как напоминало издание, информация о пересмотре появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Politico уточняло, что средства, выделенные Украине, не могли быть потрачены, пока программа пересматривалась. В то же время после 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год, доступ к ним должен был быть закрыт.