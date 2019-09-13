В Беларуси растет нехватка рабочих 17 13.09.2019, 7:59

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Иностранцами закрыть дефицит не получается.

В Беларуси растет нехватка рабочих. На начало сентября по рабочим специальностям было заявлено 65,3% от общего числа вакансий. Месяцем ранее — 64,5%, на начало июня — 64%, мая — 63,1, а апреля — 62,7%. Портал tut.by посмотрел, в каких работниках больше всего нуждаются наниматели.

На начало этого месяца наниматели нуждались в 90,4 тысячи работников (на начало августа — 90,5 тысячи, а на начало июня — 85,4 тысячи). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65,3% от общего числа вакансий.

К примеру, для водителей автомобилей сейчас в республиканском банке вакансий значится почти 4,7 тысячи предложений от нанимателей, продавцов — 2,4 тысячи, поваров — 1,8 тысячи, уборщиков помещений — почти 1,9 тысячи, грузчиков — почти 1,1 тысячи, санитарок — чуть больше тысячи, дорожных рабочих — почти 500.

Не хватает также строителей. К примеру, для каменщиков в банке значится 1,6 тысячи вакансий, плотников — почти 1,4 тысячи, штукатуров — почти 1,1 тысячи, маляров — 940. Напомним, ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители. Позже власти снизили зарплаты строителей.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 сентября составил 0,1 безработного на одну вакансию. И если в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях этот показатель составил 0,2 безработного на вакансию, то в Минске — 0,05.

В Беларуси также не хватает медиков. Так, для врачей есть больше 3,1 тысячи вакансий, для медсестер — чуть больше 3 тысяч.

Решить кадровые проблемы не удается также за счет иностранцев, которые стали чаще приезжать к нам на работу. Напомним, в первом полугодии в нашу страну прибыло для работы 9442 человека, следует из данных Департамента по труду и миграции МВД. Это на 1842 работника больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из тенденций: украинцы стали реже искать работу в нашей стране, зато активнее приезжают китайцы, узбеки и турки. Больше половины прибывших иностранцев трудоустроилось в Минске.

Однако некоторые эксперты считают, что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше. Наш эксперимент показал, что далеко не все предложения нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий, актуальны.

При этом фактическая безработица заметно выше, чем официально зарегистрированная. Во втором квартале этого года число безработных по классификации Международной организации труда сократилось до 222,5 тысячи человек.