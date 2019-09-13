Госдеп: Иранский танкер доставил нефть в Сирию 13.09.2019, 8:09

Фото: AP / Marcos Moreno

В Госдепартаменте США утверждают, что располагают доказательствами.

У Вашингтона есть свидетельства того, что иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1) доставил нефть в Сирию в нарушение данного ранее Великобритании обещания. Об этом в четверг, 12 сентября, заявила представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус, сообщает РБК.

"Да, иранский режим осуществил поставку нефти Сирии", - сообщила она в ответ на вопрос одного из журналистов. "Я бы не стала говорить все это, если бы у нас не было" доказательств, добавила она, не уточнив при этом, какими именно данными располагают США.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео говорил, что танкер держит курс на сирийский порт Тартус. По словам главы американской дипломатии, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф гарантировал Лондону в обмен на освобождение судна, что оно не направится в Сирию. Поверенный в делах Ирана в британской столице позднее, в частности, написал в Twitter, что закачанное на Adrian Darya 1 сырье было продано частной компании.

На борту танкера могли находиться 2,1 млн баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов.

Задержание танкера в Гибралтаре и действия КСИР в Ормузском проливе

В июле власти британской заморской территории Гибралтар задержали по запросу США к Великобритании танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Ряд информагентств сообщил, что судно везло нефть из Ирана. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

В середине августа Grace 1 разрешили продолжить свой путь. Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать судно. Европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана, пояснили в Гибралтаре. Кроме того, Корпус стражей исламской революции, которому принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Соединенного Королевства и Гибралтара не считается террористической организацией, как в США, обосновали свою позицию власти британской заморской территории. В ответ суд в США выдал ордер на арест танкера.