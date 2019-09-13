закрыть
13 сентября 2019, пятница, 10:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые раскрыли давнюю загадку возникновения жизни

10
  • 13.09.2019, 8:28
  • 2,967
Ученые раскрыли давнюю загадку возникновения жизни

Специалисты провели эксперимент, смоделировав условия околозвездных среды.

В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли ученые смогли раскрыть одну из древнейших тайн возникновения жизни. Результаты исследования появились в Media.inaf.

Ученые раскрыли механизм возникновения органических веществ в космосе. Именно они и стали основой для белков и нуклеиновых кислот. Специалисты узнали, что сложные углеродные соединения образуются в результате объединения простых молекул.

Ученые провели эксперимент, смоделировав условия околозвездных среды, в которой происходит химическое взаимодействие двух углеводородных радикалов (метил (CH3 •) и 1-инден (C9H7 •). В результате реакции, протекающей при температуре 1150 градусов Цельсия, образовался нафталин с химической формулой С10Н8 , содержащий два бензольных кольца. Такие данные подтвердил анализ масс-спектрометра.

Это соединение лежит в основе более сложных углеводородов. В результате нескольких таких реакций, в межзвездной среде формируется сажа и углеродные гранулы. Об этом факте специалисты знали давно, но не знали, какие именно процессы приводят к их образования.


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип