Ученые раскрыли давнюю загадку возникновения жизни 10 13.09.2019, 8:28

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Специалисты провели эксперимент, смоделировав условия околозвездных среды.

В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли ученые смогли раскрыть одну из древнейших тайн возникновения жизни. Результаты исследования появились в Media.inaf.

Ученые раскрыли механизм возникновения органических веществ в космосе. Именно они и стали основой для белков и нуклеиновых кислот. Специалисты узнали, что сложные углеродные соединения образуются в результате объединения простых молекул.

Ученые провели эксперимент, смоделировав условия околозвездных среды, в которой происходит химическое взаимодействие двух углеводородных радикалов (метил (CH3 •) и 1-инден (C9H7 •). В результате реакции, протекающей при температуре 1150 градусов Цельсия, образовался нафталин с химической формулой С10Н8 , содержащий два бензольных кольца. Такие данные подтвердил анализ масс-спектрометра.

Это соединение лежит в основе более сложных углеводородов. В результате нескольких таких реакций, в межзвездной среде формируется сажа и углеродные гранулы. Об этом факте специалисты знали давно, но не знали, какие именно процессы приводят к их образования.