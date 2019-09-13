Хамство покупателей и весь день на ногах: 17-летняя белоруска рассказала правду о работе консультантом 15 13.09.2019, 8:40

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Все началось с приглашения на концерт любимой певицы.

«Мне 17, в этом году сдала все школьные экзамены и ЦТ и сразу стала искать подработку», — так начиналось письмо Лизы Мясиной в редакцию tut.by.

— Все началось тогда, когда я узнала, что моя любимая певица, верной фанаткой которой я являюсь с 12 лет, включила в тур-лист Москву. Я была одновременно и рада, и разочарована, потому что появился реальный шанс поехать на концерт, о котором я мечтала так давно, и в то же время родители были не впечатлены перспективой тратить деньги на какой-то там концерт певицы, о которой они слышат в первый раз. К тому же этих денег просто не было. Поняв, что нужно действовать самой, я так и поступила. Пока все тряслись над результатами централизованного тестирования и новостями вступительной кампании, я пыталась найти себе подработку. Я абсолютно не волновалась по поводу поступления: была уверена, что поступлю в МГЛУ без проблем (результат ЦТ по английскому — 90).

Если откровенно, то найти достойную подработку подростку без помощи родителей — сложная задача. Мне помогла мама. Порыскав по друзьям и знакомым, она выудила для меня контакт менеджера агентства, занимающегося подбором консультантов для одного крупного косметического бренда. Написав менеджеру, я предоставила все необходимые данные о себе, и меня пригласили на собеседование. Рассказать, в чем заключалось собеседование, я, к сожалению, не могу — коммерческая тайна. Но могу сказать, что все прошло удачно. Меня приняли, объяснили, что к чему, и дали точку, в которой я должна была работать. Наш менеджер проявляла максимум заботы, пытаясь подобрать каждому наиболее удобную по расположению точку.

Итак, моя работа заключалась в профессиональной консультации клиентов, попытках заинтересовать их, привлечении внимания к продукции бренда. Скажу сразу: у меня уже был опыт в промо, но не в консалтинге. Это намного сложнее. Когда ты работаешь на промоакциях, у тебя одна прямая задача — рассказать об этой акции, но, когда ты работаешь консультантом, тебе нужно найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мне повезло: я не умолкающий ни на секунду экстраверт, схватывающий все на лету, поэтому самым сложным для меня было провести весь рабочий день на ногах. И то, это было самым сложным только первую неделю. Конечно, мне пришлось столкнуться с хамством покупателей, неприятными взглядами, как бы говорящими: «Да кто ты такая? Даже не подходи ко мне», — игнорированием и грубыми отказами, но, когда ты консультант, — это норма. Я все понимаю: люди устают после работы, у кого-то проблемы в личной жизни, а кто-то просто по своей природе такой. Тот, кто когда-нибудь работал с людьми, меня поймет. Этого не избежать. Но, с другой стороны, всегда приятно видеть людей, которым ты уже помог, и они возвращаются к тебе снова и снова.

Постоянные клиенты — радость для меня. С каждым разом они становятся все более родными. Ты помнишь пристрастия каждого, что они покупали в прошлый раз, что им понравилось. С ними легко и приятно работать. Время с такими покупателями пролетает незаметно и весело. Также плюсом этой работы были иностранцы, говорящие по-английски. Возле моей торговой точки располагались общежития, которые обеспечивали мне почти полноценную языковую практику. Каждый день я практиковала язык в формах рассказа и опроса, употребляя как профессиональную, так и повседневную лексику. Это был своеобразный лингвистический лагерь с носителями языка. Например, недавно я познакомилась с австралийцем индийского происхождения, с которым мы обсудили специфику белорусского IT-рынка, а потом он купил у меня крем. Таких историй много.

В целом работать мне понравилось. Мне нравится помогать людям, чувствовать уверенность в знании своей продукции, слышать благодарность от людей. Хочу поблагодарить персонал магазина, в котором я работала. Они очень хорошо меня приняли, и я пыталась их не подводить. К сожалению, эту работу мне придется оставить, потому что графики учебы и работы накладываются друг на друга и я просто не смогу быть в двух местах одновременно.

Итак, за полтора месяца, работая неполную рабочую неделю по несколько часов в день, я заработала более 700 рублей. Этого хватит на два билета на концерт (мне и маме), четыре билета на автобусе премиум-класса (туда-обратно), и еще останется половина на «погулять и покушать». Я считаю, что это неплохо для подростка. Невероятно счастлива, что моя мечта сбудется, тем более я рада тому, что я заработала на нее сама! Вот такая у меня вдохновляющая история о сбывшихся (ну хорошо, еще не сбывшихся, но исполняемых, я надеюсь, в ближайшем будущем) мечтах.