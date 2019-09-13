Военный корабль КНДР совершил провокацию против японских пограничников 13.09.2019, 8:46

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До применения оружия не дошло.

Япония заявила КНДР протест в связи с обнаружением северокорейского военного катера в своей исключительной экономической зоне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги.

«По дипломатическим каналам мы направили протест северокорейской стороне в связи с инцидентом», — заявил Суга.

По данным агентства Kyodo, в конце августа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии пограничники страны обнаружили грузовое судно под северокорейским флагом и скоростной катер. Вскоре оба судна покинули ИЭЗ, однако на следующий день вновь были обнаружены японской службой безопасности на море. На борту катера, шедшего под флагом КНДР, находились три человека, один из которых направил на японских пограничников оружие, однако не произвел выстрелов, другой записывал происходящее на видео.

Суга отметил, что береговая охрана продолжит патрулирование исключительной экономической зоны в Японском море для пресечения осуществления нелегального промысла другими странами.

Ранее СМИ сообщили о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря. В правительстве Японии отметили, что нет информации, что ракеты попали на территорию страны или в ее исключительную экономическую зону. Власти Японии неоднократно выражали Северной Корее протест после запусков.