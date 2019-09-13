Почему Лукашенко так трясется от страха? 21 13.09.2019, 8:55

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Правителя мучит фобия при слове «вакханалия».

Лукашенко снова употребил в отношении выборов смачное словечко «вакханалия». Что же напрягает правителя?

Об этом в статье на naviny.by пишет политический обозреватель Александр Класковский.

«Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед «парламентскими выборами» говорит о том, что это просто репетиция «президентских выборов». Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды», — заявил Лукашенко 12 сентября, когда назначал на должности послов, вертикальщиков и директоров.

13 ноября прошлого года, также в кадровый день, правитель в напутствие назначенцам ввернул ту же метафору: «Будущий год — это год серьезный. У нас начинается политическая вакханалия, которая продлится минимум полтора года. И «выборы парламента», и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе».

Ранее правитель признавался, что от разгула предвыборной демократии его «просто тошнило».

Итак, правящую верхушку мучит фобия дестабилизации. Показательно, что власти развели во времени «парламентские» и «президентские выборы» (вторые, вероятно, пройдут в августе 2020 года).

При этом рука не дрогнула усечь срок полномочий «палаты представителей» нынешнего созыва на десять месяцев («депутаты» плюху покорно проглотили). Де-факто теперешние выборы в «палатку» — досрочные, хоть глава Центризбиркома Лидия Ермошина возмущенно отметает такое определение.

Она же со святой простотой не раз объясняла, что кампании разводят с целью не допустить излишней политизации общества. Изумительный мотив: выборы, которые в нормальных странах как раз и предназначены быть пиком политизации (и при этом решать вопрос власти цивилизованным способом, а не через баррикады), у нас стремятся провести, как ритуал на кладбище, причем даже не скрывают этого.

Лукашенко под прицелом

Правда, Лукашенко, принимая верительные грамоты послов, заметил, что хотя Запад всегда упрекал Беларусь в скучных электоральных кампаниях, на нынешних выборах в «палату представителей» даже в первые дни сбора подписей «уже очень весело».

Трудно сказать, что он имел в виду. Может, всполошивший вертикальщиков пикет на столичной площади с лозунгом «Лукашенко должен уйти»?

Странно, что от этого лозунга чиновников так колбасит. Во-первых, выборы как бы подразумевают возможность смены власти. Во-вторых, действующий правитель и сам дает понять, что он не Кощей Бессмертный. Вот и сегодня при назначении кадров Лукашенко философски изрек: «Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем».

Впрочем, правитель Беларуси явно не торопит время. И думает не столько о «парламентской кампании», сколько о «президентской».

Лукашенко заявил: если на «парламентских выборах» будут критиковать и наносить удары по каким-то людям (надо понимать, выдвиженцам вертикали), то это будут удары с дальним прицелом — по «президенту». Фраза весомая.

Даже в таком имитационном варианте, как в Беларуси, «выборы», как видим, напрягают Лукашенко. Тому есть несколько причин.

Во-первых, хоть среднюю зарплату и «накачали», но это, по сути, лишь повтор того, что Лукашенко дал народу еще к выборам 2010 года. То есть десятилетие страна просидела в болоте, пока остальной мир (уникальные места типа Северной Кореи не в счет) уходил вперед.

Резервов для дальнейшего серьезного подъема доходов населения у властей нет. Даже сейчас зарплаты сильно обогнали производительность труда, что чревато перекосами в экономике, может аукнуться всплеском инфляции.

Масса, некогда видевшая «прогресс» в плане чарки и шкварки, сейчас разочарована и недовольна. Широкой публике не известны результаты закрытых социологических исследований, что кладутся на стол правителя, но о них может косвенно говорить недавняя фраза Лукашенко (тоже при кадровых назначениях), что «уж не умирает народ от любви к нам».

Да и этот вот страх дестабилизации, который проговаривается раз за разом, — не плачевными ли рейтингами из закрытых соцопросов он навевается и подогревается?

А вдруг народ проснется?

Ну, а самая главная причина фобий белорусского руководства кроется в психологии авторитаризма. «Выборы» априори рассматриваются как покушение на святое. Отсюда — рефреном звучащий мотив про подкопы неких таинственных врагов.

«Выборы» — это период, когда даже дремотного обывателя может осенить: елки зеленые, так это же инструмент, которым в нормальном мире меняют надоевших персонажей наверху. Как украинцы вон взяли да и показали норов — выбрали того, кого кое-кто презрительно именовал клоуном.

«Выборы» — это тот момент, когда заматеревшую власть, которая вросла в свой царственный статус, начинает подташнивать даже от легкой турбулентности, даже от видимости альтернативы.