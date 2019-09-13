Павел Гриб: Наконец в Беларуси изменится власть, и страна перестанет быть генерал-губернаторством Московии 6 13.09.2019, 9:09

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Павел Гриб

Интервью с самым молодым освобожденным украинцем.

Павел Гриб – самый молодой из участников обмена заключенными между Москвой и Киевом. В интервью «Белсату» 21-летний украинец рассказал о деталях спецоперации по его захвату и о том, почему он считает Беларусь генерал-губернаторством Московии.

«Я попал в плен к бандитам ФСБ 24 августа – в день независимости Украины. Была осуществлена спецоперация, в результате которой я меня схватили и вывезли с территории Беларуси – из города Гомель в город Ярцево».

Детали спецоперации

«Я дошел до автовокзала, куда я прибыл из Чернигова. Я уже купил билет, но не дошел несколько метров – приехал микроавтобус с номерами 152-го региона (код Нижегородской области – прим. Belsat.eu), в котором была группа захвата. Меня толкнули и я попал в автобус.

Я с первых секунд понимал, что это Московия. У меня не было сомнений».

Состояние здоровья

Павел Гриб страдает врожденным заболеванием – синдромом портальной гипертензии.

«Тему медицинской помощи для меня я поднимал. И эта тема стала резонансной. Мы пытались делать обследования. И за свой счет, и не за свой. Некоторые исследования делали, чтобы исказить реальную картину. Но никакого лечения реального не было. Поэтому сейчас лечусь здесь. Хотя здесь пройдет только обследование.

Мне должны были сделать операцию еще два года назад, а сейчас делать ее рискованно. Возможно, мне смогут помочь вылечиться только за рубежом, если это вообще возможно. Но сначала нужно установить точный диагноз.

Сейчас я занимаюсь только своим здоровьем. Но думаю продолжить обучение. До всего, что произошло, я учился пол года в Киево-Могилянской академии на гуманитарном факультете».

Об обмене и выходе России из изоляции

«Нужно понимать, страна стремится выйти из изоляции. Очень не хотелось бы, чтобы весь мир снова начал возвращаться к ситуации, когда факты похищений и оккупация принимаются как данность.

Нельзя вернуться к этому только ради выстраивания отношений, ведь Московия будет продолжать совершать преступления, а это просто недопустимо. Нельзя идти им навстречу. Нужно понимать, что это бандитская страна с преступными структурами – службой безопасности, следственными комитетами, МВД.

Там работают люди, которые совершают преступления даже согласно их законам.

Я надеялся, что обмен произойдет, даже знал и просто ждал, когда он состоится. Надеялся, что он состоится с самого начала, верил.

Если будет необходимость, я буду делать все для того, чтобы донести до людей правду о том, что происходило. Сейчас звучит очень много вранья, поэтому моё задание – делать все, чтобы правду услышали как можно большее количество людей».

О Беларуси и будущем региона

«Беларусь – это генерал-губернаторство Московии, как и Казахстан, может, и в меньшей степени. Но ездить туда опасно. К сожалению, у меня там проживают родственники.

Если так будет и дальше, то нам бы стоило закрыть границы и с Московией, и с Беларусью ради безопасности наших граждан, потому что обеспечить их безопасность в этих странах никто не может.

Тем, кто живет в Беларуси, я бы пожелал не терять надежды. В ближайшие 10 лет все изменится.

2024 год станет ключевым для всего мира. И стоит ожидать кардинальных изменений, как в Московии, так и в Беларуси. Наконец и в Беларуси изменится власть, и страна перестанет быть генерал-губернаторством Московии».

Украинец Павел Гриб 24 августа 2017 уехал в Гомель на встречу со знакомой Татьяной Ершовой, гражданкой России, с которой он познакомился в соцсети «ВКонтакте». После этого выезда Павел исчез. Только спустя две недели Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о том, что парня поместили в СИЗО Краснодара: украинца незаконно похитили и вывезли на территорию РФ, где обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи. В суде он полностью отрицал предъявленные обвинения.