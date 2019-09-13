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Как друзья Лукашенко выводят деньги в оффшор

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  • 13.09.2019, 9:29
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Как друзья Лукашенко выводят деньги в оффшор

Журналисты провели расследование.

Новое расследование о механизмах завышения цен на столичную недвижимость. Как работают такие схемы, узнавал автор и ведущий программы «Давайте разбираться» на телеканале «Белсат» Станислав Ивашкевич.

«Цены на жилье в Минске искусственно завышены на десятки процентов. Эти деньги идут не в бюджет, а в схемы с признаками коррупции, ведущими к самым верхам власти», – утверждает автор расследования.

Среди главных столичных застройщиков на первом месте – компании, принадлежащие группе «Dana Holdings» под руководством сербских братьев Каричей. То, за что белорусские застройщики заплатили бы сотни миллионов долларов, государство отдает сербам бесплатно.

«Конкурировать с «Даной» очень трудно. Мы торгуемся за мелкие наделы на аукционах. А сербы все получают «за счет бюджета», – жалуется руководитель одной строительной организации.

Почему сербские инвесторы пользуются такими привилегиями? Как компания «Dana Holdings» появилась в Беларуси? Что ответил один из владельцев концерна, Боголюб Карич, на вопрос о противоречиях в одном из проектов его фирмы? Смотрите в выпуске (видео выше).


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