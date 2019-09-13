Помпео отказался быть помощником Трампа по нацбезопасности 1 13.09.2019, 9:49

Майк Помпео

Фото: Reuters

Глава Госдепа США предпочел остаться на своей должности.

Несмотря на назначение исполняющего обязанности советника президента США по нацбезопасности, Трамп хотел, чтобы на это место перешел Помпео. Но Госсекретарь предпочел остаться на своем месте, и Трамп продолжил поиски достойной кандидатуры. О том, что и.о. может стать постоянным советником, речь пока не идет, пишет zn.ua.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео на пост помощника главы государства по национальной безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы прекрасно с ним ладим, наши взгляды на многое совпадают... но он предпочел бы, чтобы там был кто-то другой", - сказал Трамп, добавив, что он согласен с мнением Помпео.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп внезапно уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона на фоне разногласий с ним по поводу того, как справляться с внешнеполитическими вызовами, такими как Северная Корея, Иран, Афганистан и Россия. Временное исполнение обязанностей Болтона возложено на его первого заместителя Чарльза Каппермена.

"Прошлой ночью я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации", - написал Трамп во вторник, добавив, что на следующей неделе он назначит замену.

Трамп назначил Болтона советником на национальной безопасности в марте 2018 года. Помпео был очень рад отставке Болтона, с которым он находился в конфликтных отношениях.