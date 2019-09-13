Ученые открыли «блуждающие острова» в Арктике 13.09.2019, 9:54

Странное явление связано с изменением климата.

Обнаружение нескольких островов в Арктическом регионе нельзя назвать неординарным событием, эти земли плохо изучены, а появление и исчезновение островов отмечались ранее из-за таяния льдов и вечной мерзлоты, сообщил РИА Новости заместитель директора Арктического и антарктического НИИ, руководитель Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин, пишет ria.ru.

Ранее СМИ сообщали об открытиях нескольких островов в Карском море, а также обнаружении острова рядом с архипелагом Земля Франца-Иосифа.

"Это не из ряда вон выходящее событие. Арктический регион отличается тем (в течение 20 века мы были тому свидетелями), что некоторые острова просто исчезали под водой. Некоторые острова наоборот появлялись, в свете того, что мы считали, что это один остров, который покрыт ледником, а потом ледник таял и выяснилось, что это группа островов. Исчезновение некоторых островов также связано с таянием вечной мерзлоты, на которой они были расположены. Она подтаивает и острова медленно скрывают воды. Такие случае были в районе Новосибирских островов. Это связано с вопросами изменения климата", - сказал ученый.

Он также затруднился ответить, сколько еще таких островов может быть открыто.

"На архипелаге Земля Франца-Иосифа больше сотни островов, но говорить, что они все исследованы радиолокационными методами нельзя, такой задачи не стоит. У исследований должно быть практическое применение, а острова ради островов изучать дорого", - сказал Лукин.