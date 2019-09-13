Нам есть о чем поговорить 1 Евгений Афнагель

13.09.2019, 9:59

Подписи за «Европейскую Беларусь» напоминают диктатору о напугавшей его «вакханалии».

Пятый день «парламентской кампании», подводим первые итоги. Вчера прошли 10 пикетов «Европейской Беларуси» по сбору подписей в Минске, 8 — в других городах страны. У некоторых уже более сотни собранных подписей.

Огромное количество людей, которые просто приходят на наши пикеты по сбору подписей для того, чтобы пообщаться, рассказать о проблемах, обсудить будущее страны, присоединиться к кампании. Именно ради этого мы и решили в свое время принять участие в «выборах».

А еще от многих — простые слова благодарности за возможность видеть национальные и европейские флаги на улицах городов. И эти слова укрепляют уверенность в том, что мы вместе сможем добиться наших целей.

Приходите на наши пикеты по сбору подпией. Ваши подписи — это возможность продолжить «предвыборную вакханалию», от которой нервно говорил Лукашенко, до середины ноября, до самого дня «выборов».

«Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды», - сказал диктатор. Давайте сделаем так, чтобы эти слова оказались правдой.

На любом нашем пикете вы можете поставить подпись за нашего активиста, который принимает участие в кампании в вашем округе, получить ответы на свои вопросы, узнать, как можно поддержать кампанию. Нам есть о чем поговорить.

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Евгений Афнагель, «Фейсбук»

Сегодня, 13 сентября, пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске в следующих местах:

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 16.00 — 18.00,

2 переулок Багратиона, 18А, магазин «Рублевский»: 15.00 — 18.30,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Улица Петра Глебки, 5, торговый центр «Скала»: 16:00 — 21:00,

Станция метро «Каменная горка», выход к торговому центру «Материк»: 17.30 — 20.30,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 17.00 — 19.30,

Станция метро «Пушкинская», выход к ресторану «Макдональдс»: 15.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.