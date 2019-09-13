«В месяц я должна была отдавать фактически ползарплаты» 13.09.2019, 10:10

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Истории тех, кто брал кредиты для учебы в белорусских вузах.

Получить платное высшее образование в Беларуси иногда влетает в копеечку. К тому же ценники на обучение растут с завидной регулярностью и быстрее, чем зарплаты родителей. Наши банки охотно помогают справиться с гранитом науки — еще с начала 2000-х выдают кредиты именно на обучение. С разными условиями и под разные проценты. Белорусы, которые решились учиться в долг, рассказывают, как это работает и есть ли в этом смысл, пишет onliner.by.

Александра: «На маму смотрели очень суровыми глазами: мол, вы понимаете, куда лезете?»

В 2008 году Александра Мархель пробовала поступить на заочку (бюджет) в БГПУ. Но оказалось, что справка с работы была заверена неправильно — переделать ее девушка не успела. Поэтому она пошла в частный вуз — МИУ — на психолога и преподавателя психологии. Обучение там только платное — получки не хватало, чтобы покрывать расходы на учебу.

— То есть можно было накопить, как это делают нормальные люди… Но это не моя ситуация, копить мы не умеем, — смеется Александра. — За месяц до того, как нужно было оплачивать обучение, взяла кредит. Тогда все брали в «Беларусбанке» — в 2008 году, наверное, это было единственное место, где можно было взять кредит именно на учебу. На потребительский моей зарплаты бы не хватило: работала в музее кассиром.

Чтобы взять кредит, Александре нужно было привести двух поручителей — она взяла маму и своего парня.

— Сейчас это сделать проще. А тогда были нужны паспорт, справки из института и с работы — если бы до этого три месяца не отработала, денег бы никто не дал. От поручителей тоже требовалась такая справка. На маму смотрели очень суровыми глазами: «Вы понимаете, куда лезете? Если она не сможет выплатить эту сумму, то это все повиснет на вас». Мама ответила, что все понимает. Причем я брала сумму только на один год обучения.

После этого банк почти неделю рассматривал заявку — деньги выдали наличными. Александра платила по 60 тыс. в месяц (неденоминированных рублей). Общая сумма составляла примерно 1,5 млн «старыми».

— Брала я этот кредит на два года: сумма была большеватая, за год могла и не потянуть. Помню, один раз даже просрочила на неделю: то ли зарплату задержали, то ли еще что-то… Мне звонили из банка буквально каждый день и серьезным голосом говорили, что чуть ли не конфискуют имущество. Но потом я заплатила — там какая-то маленькая пеня накапала, а дальше вносила как положено. Годовых было около 30%, если не ошибаюсь.

Кредит девушке нужно было выплачивать сразу, а не после окончания вуза — возможности отсрочить у заочников не было.

— Я тогда зарабатывала около 300 «старых» тысяч, то есть пятая часть зарплаты уходила на кредит. Жила в своей квартире (папа оставил) и полностью обеспечивала себя сама, никто не помогал. Но с учетом того, что нужно было купить одежды и еды, оплатить «коммуналку», кредит был ощутимой частью расходов.

27-летняя Александра рассказывает, что в итоге в сфере психологии никогда не работала — ни во время учебы, ни после.

— Пригодился ли мне диплом при трудоустройстве? Вообще нет. Мне ни разу не пришлось доставать его, хотя работала на разных должностях — начиная от переплетчика в типографии и заканчивая руководящей должностью — директора торговой точки. Сегодня я работаю специалистом по информационно-коммуникационным технологиям в аутсорс-компании — по факту внутри организации я объединяю специалистов, чтобы сделать результативной нашу рекламную деятельность. А так… Ну шесть лет в институте мозги не застаивались, я что-то изучала. Запомнилось несколько психологических методик. Ну и нашла себе друзей в МИУ. А так диплом этот и не нужен.

Руслан: «Когда нет другого выхода, идешь на уступки самому себе»

Руслан Хащенко поступил в БГУ на факультет философии и социальных наук в этом году — учится на социолога. Он набрал 307 баллов из 400, но до бюджета ему не хватило 4 пунктов.

— Я был первым человеком в списке, кто пошел на платное. Было обидно. В нашей группе четыре льготника, самый высокий балл среди них — 180. Абитуриенты, которые набрали по 300, идут на платное, а с 180 — на бюджет… Было немного обидно от такой несправедливости.

Узнав свои результаты ЦТ, Руслан был уверен, что пройдет на бесплатное. Он отучился в колледже на юриста — три года изучал профильные для поступления предметы: на ФФСН нужно было сдавать ЦТ по обществоведению, истории Беларуси и языку — и год занимался с репетитором.

— На поддержку родителей мне рассчитывать не приходится, они живут своей жизнью. Помощи от кого-то из родственников нет. В университете мне подсказали, что сейчас в банке выдают кредиты именно на обучение, я об этом не знал.

Руслан пошел в «Белинвестбанк», узнал подробности. Потом принес паспорт, договор на обучение и справку с работы (парень устроился юристом на транспортное предприятие). Говорит, больше всего времени заняло рассмотрение заявки: банк думал четыре дня. В итоге заявка была одобрена.

— За год учебы на ФФСН мне нужно заплатить 2052 рубля — столько банк и перечислил на счет университета. На руки денег не дают. Кредит можно взять, даже не работая, главное — учиться на дневном. По условиям деньги нужно отдавать после того, как окончишь вуз, на что дают четыре года. Сейчас я плачу только процент — это 40 рублей в месяц. Выходит 11% годовых, и они никогда не будут расти.

Парень написал заявку на кредит на все четыре года учебы, плюс четыре года дается на выплату. То есть отношения с банком оформляются на восемь лет. Но он говорит, что не будет дожидаться выпускного, начнет выплачивать сейчас. Зарплата позволяет, да и не хочется потом сидеть в долгах.

— Досрочное погашение кредита у них возможно без штрафных санкций. Мне нужно появляться в банке раз в полгода — после каждой сессии, подтверждать, что я ее сдал, после чего мне нужно оплачивать следующий семестр. Допустим, если через полгода мне по каким-то причинам не нужно будет платить, банк не переведет деньги — я останусь должен ровно столько, сколько взял.

Руслан признается, что сразу немного боялся влезать в кредит — «в эту кабалу». Но на работе нужно высшее образование. Парень говорит, что на его предприятии очень хорошие перспективы для молодых специалистов.

— Когда нет другого выхода… Обдумываешь все и идешь на какой-то не то чтобы риск, а на уступки самому себе. Хотя когда-то я говорил: «Ой, никогда не буду брать кредиты!» Но учиться надо — и эта система со льготниками прямо подвела. Никогда не понимал: если у ребенка нет родителей, при чем здесь его обучение? Разве это влияет на уровень образования человека? А без банка… Кто знает, будет ли у тебя возможность насобирать эти 2 тыс. в год, и что тогда делать? Эдакая перестраховка, — говорит студент.

Ирина: «В месяц я должна была отдавать фактически ползарплаты»

Ирина поступала в МГЛУ в 2015 году. Родители уговаривали идти в нархоз на банковское дело, но девушка очень любила Германию и немецкий язык, мечтала стать переводчиком.

— Набрала 271 балл, было очевидно, что на бюджет не проходила, потому что в инязе всегда были и есть большие проходные баллы. Родители особо не отговаривали, просто спросили, хочу ли я этого на самом деле и не буду ли я жалеть. В итоге я стала студенткой первого курса факультета межкультурных коммуникаций иняза — радости не было предела!

Но радость омрачил ценник за обучение, поэтому решили взять кредит. Брали только дважды — по тысяче рублей за семестр. Остальные разы копили деньги, а на втором курсе Ирина начала работать, чтобы помочь родителям.

— Мама и папа принесли в «Беларусбанк» справки о зарплате, привели поручителя, потому что сумма была немаленькая. Я брала в университете справку, что являюсь студенткой. Банк давал нужную сумму на оплату одного семестра под 5%. Да, на каждый семестр надо было заключать новый договор. После его заключения мы давали реквизиты универа для перевода средств, а через пару дней все было готово. В общем, вся процедура заняла не больше недели.

По договору после окончания университета Ирине дали срок в пять лет, чтобы выплатить кредит. В итоге брала 2000 рублей — заплатила 2500.

— Пока я училась, выплачивали только проценты по кредиту — в месяц получалось до 10 рублей. После окончания на мой адрес пришла бумага из банка: типа, я уже не учусь, поэтому должна выплатить кредит. Но я сильно удивилась, что срок выплаты оказался не пять лет, а год!

В итоге Ирина сама вернула деньги, у родителей ничего не брала. Говорит, была хорошо оплачиваемая работа.

— С большим трудом, но получилось погасить кредит даже раньше срока. Вот представьте: я живу в Минске одна, мне нужно платить за съемное жилье, пропитание, проезд, купить одежду, а тут я узнаю́, что нужно за год выплатить такую большую для меня сумму. Это был шок. В месяц я должна была отдавать по 300 рублей — фактически половину зарплаты… Было и обидно, и жалко одновременно. Да и в универе мои надежды не сбылись в полной мере: работаю не по специальности, в итоге эти деньги ушли в никуда.

Единственное, что пригодилось девушке в жизни, — иностранный язык. Это помогает в работе и просто общаться с иностранцами.

— Сейчас, когда это все позади, сказать, что жалею о кредите, на 100% я не могу. Все же для родителей это был лучший вариант на тот момент, ну а я уже как-то выкрутилась после окончания учебы. Повезло, что у меня хорошая работа, но так везет не всем, поэтому тут, можно сказать, палка о двух концах.