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В Армении возобновился суд над экс-президентом Робертом Кочаряном

  • 13.09.2019, 10:19
В Армении возобновился суд над экс-президентом Робертом Кочаряном
Роберт Кочарян

Его обвиняют в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

В Армении после долгого перерыва возобновился судебный процесс над экс-президентом страны Робертом Кочаряном.

Как сообщает dw.com, Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

По первому обвинению проходят также бывший начальник Генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Сам Кочарян выступил в суде с короткой речью, в которой назвал уголовное дело в отношении него «самым позорным в истории Армении». Он заявил, что оно «персонифицировано» и несет элементы политического преследования. Экс-президент также не исключил, что это дело в будущем будет рассматриваться в учебниках истории.

На территории возле здания суда собрались как сторонники Кочаряна, так и его противники. Стараясь перекричать друг друга, одни выкрикивают «Кочарян — герой!», другие — «Кочарян — убийца!» Силовики установили между двумя лагерями полицейские фургоны, чтобы не допустить столкновений.


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