Геннадий Давыдько: В интернет нужно пускать по отпечаткам пальцев 5 13.09.2019, 10:21

Геннадий Давыдько

Экс-глава БТ отметился скандальным заявлением.

Об этом Геннадий Давыдько заявил в интервью tut.by.

— Что именно вы хотите изменить в белорусском интернете?

— Когда мать отправляет ребенка в детский сад, она знает, что там спокойно, ребенок не встретит там диких зверей. А когда мать отпускает ребенка гулять в интернет, она должна понимать, что отпускает его в джунгли, где дикие звери, змеи, обрывы, дядьки страшные в кустах сидят. Но этого понимания у людей нет, поэтому порядок наводить надо.

— То есть вы хотите ужесточить законодательство в сфере интернета?

— Хотя бы привести в такое состояние, как в Америке, и вообще у англосаксов. Там ребенок никак случайно не наткнется на порно или суицидальный сайт, не нарвется на нецензурщину. А у нас это просто. Когда вам в дверь звонят, вы же смотрите в глазок. А тут [в интернете] вы открываете дверь всем, кто бы ни звонил. И они заходят в ваш дом, вашу душу, и разрушают там все, а вы часто даже не замечаете этого. Это тоже скрупулезная, кропотливая работа.

Отнюдь не запретить все на свете, нет. И я не имею в виду политический контекст, я имею в виду чисто нравственный, моральное давление на человека.

— Ограничить доступ в интернет несовершеннолетним?

— Посещение интернета должно быть однозначно персонифицированным. Если я куда-то пошел в интернете, а мне пять лет, должна стоять программа, которая напишет: мальчик Гена, тебе туда рано. А если взрослый человек, то, может, надо, чтобы отпечатки пальцев были, чтобы иначе нельзя было войти в интернет. Чтобы было понятно, кто где. Сейчас ведь любого человека найти, прослушать легко, в мире стоят миллиарды камер.

— Отпечатки пальцев при входе в интернет? Но ведь это чистый Оруэлл.

— Да, это необходимо сделать. К сожалению, потому что интернет — это оружие воздействия. Но взрослый человек должен отвечать за свои поступки, а слово в сети — это тоже поступок. И если меня зовут вот так и я общаюсь с другими в интернете, то и я должен знать, кто по ту сторону.

— Вы хотите, чтобы в соцсетях все были зарегистрированы под своими настоящими именами?

— Конечно. Если человек в маске — то для чего? Он боится наказания? То есть понимает, что делает что-то аморальное? Если ты преследуем по политическим мотивам, ты говоришь что-то неугодное существующей власти, и если власть тебя за эти слова наказывает, это плохая власть, она должна дать тебе высказаться, дать тебе слово, должна спросить, почему ты так думаешь. Более того, если ты действительно хочешь изменить что-то к лучшему, если у тебя есть конструктивные предложения, а не просто критика, тебя должны выслушать.