Шаман для Путина 3 13.09.2019, 11:23

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Кадр из фильма Беаты Бубенец

Последователи Александра Габышева верят, что ему удастся изменить Россию, дойдя до Москвы.

– Когда это все началось, когда я в первый раз услышал про шамана – что человек с тележкой вышел из якутской тайги и пошел свергать Путина – это было даже смешно, конечно. Путин, его армия, Росгвардия, кто там у него еще есть, ФСБ, милиция. Когда он дошел до Читы, уже стало видно, что это не просто какой-то одинокий шаман идет, это сила уже, – говорит человек, встретивший на дороге где-то между Читой и Улан-Удэ якутского шамана Александра Габышева, который решил, что Владимир Путин – "порождение темных сил", и отправился пешком в Москву, чтобы "изгнать" его, пишет сайт "Радио Свобода".

Начал свою дорогу шаман в одиночку, но скоро к нему стали присоединяться последователи. Пока Габышев преодолел небольшую часть Сибири. В Чите он собрал большой митинг. В Улан-Удэ из-за задержаний его сторонников начались массовые протесты. Идти в Москву Габышев собирается года два – чтобы не торопясь общаться по дороге с народом. От предложений подвезти он отказывается.

Шаман и его последователи движутся вдоль дорог, за день преодолевая километров двадцать, останавливаются на ночлег в палатках, иногда в придорожных гостиницах. Местные жители и проезжающие мимо люди идут к нему поговорить, сфотографироваться, помогают продуктами и деньгами.

Спутникам своим, среди которых - бывший дальнобойщик, журналист, анархист, поэт - он дает прозвища: Ангел, Ворон, Дед Мороз, Ворон, Леший. Один из его последователей рассказывает про себя так:

– Я был строителем. У меня организация была, 20 человек, 50 человек – жилищно-строительный кооператив. Я заявил, что у людей деньги украли, а меня за это три года сажали, стреляли, что только ни делали со мной. А я на них восемь томов предварительного расследования насобирал. То есть против власти иду четвертый год уже. Иуда плюс корень зла равно сатана. Иуда – это наш позорный президент, который продает все. Я голосовал за него всю жизнь, за этого Путина, а в прошлом году смотрю на бюллетень и не вижу графы "против всех". Я рассуждаю по Божьему закону, Бог нам дал право выбора, а здесь права выбора нет. Так только сатана может поступать. А куда нас сатана этот привел, мы уже видим.

В группе сильны мессианские чувства, кажется, что спутники шамана считают себя апостолами:

– Идем мы, люди, здесь с молитвой во имя жизни, для всех, для народа, чтобы люди жили нормально, свободно. За свободу, чтобы у нас были права. У нас нет прав сегодня, у нас отбирают все, а нам даже пожаловаться, кроме Господа, некому. Господь услышал нас и послал человека этого.

– Мы живем в такое удивительное время, что мне лично кажется, что это Иисус Христос, который шагает не по израильской земле, а по нашей, по русской земле. Когда он дойдет до Москвы, дай Бог ему дойти, изменится не только вся Россия, изменится весь мир.

– Если быстро доедем, кто пробудится? Мы так и должны потихоньку идти, с людьми общаться, пробуждать, раскрывать им глаза, уши.

Многие из тех, кто встречает шамана по дороге, относятся к нему как к знаменитости, по очереди фотографируются, просят взять на руки детей. Его расспрашивают, удивляются идее его похода на Москву:

– Прямо зайдете к Путину и будете требовать?

– Изгонять буду.

Часто вокруг него бурно обсуждают политику, и вместо шамана подходящим людям отвечают его спутники, вступают в горячие дискуссии:

– Тебе от Бога было предсказание, что Путин не должен быть на этом посту? Хорошо же людям.

– Я здесь мало людей знаю, которые хорошо живут.

– Путин прижал либералов, поэтому и начинаются такие шествия, непонятно, с чего и откуда.

Иногда шаман выступает с мини-проповедями, говорит о причинах своего похода:

– Все равно, долго-не долго, трудно-не трудно, идти надо. Вперед и вперед. Остановимся, вы погибнете и мы погибнем, все погибнут. Нельзя останавливаться, идти надо... Не остановить нового времени, оно придет, если не через людей, то через природу придет обязательно. Но лучше, чтобы через природу не приходило, потому что это будет жестко... Силы, которые спасут планету. Не спеша начинается с Якутии, а потом возвращаются, – сделаю дело, возвращусь. Силы могучие в Якутию возвратятся, успокоятся. Я сделаю дело, силой могучей возвращусь, растеряю силу, успокоюсь на родине, когда задание сделаю.

Кто-то предсказывает, что будет создан музей: "там будут тапочки сношенные ваши, и история написана, что 200 лет тому назад шаман Александр шел", и тогда вспоминается Форрест Гамп, молча бегавший три года от края до края Америки – и за ним бежала толпа последователей.

Многие встреченные шаманом люди жалуются на жизнь и говорят, что число последователей его будет расти:

– Здесь наши леса продали все, конечно, в Китай. Скоро, скорее всего, нас выселят отсюда, если действительно кто-то что-то не сделает.

– Люди верят, благодаря вам, наверное, сплотятся. Главное, вы идите, вы у нас, наверное, как звезда, за которой мы будем следом.

– Шаман ведет сейчас взвод 20 человек, еще недавно было отделение 10 человек, а по восточному Забайкалью он шел вообще один. Люди копятся и копятся. Дальше будет рота, батальон, полк, армия и так далее. Народ прибывает.

– Движение народных масс примерно всегда одинаковое. Движение на Запад. У Минина и Пожарского тоже было движение на Запад. Только мы географически сильно отличается, 6 тысяч километров.