Верховная Рада распустила ЦИК 3 13.09.2019, 11:42

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(обновлено) За предложение Владимира Зеленского проголосовал 341 нардеп.

Верховная Рада проголосовала за увольнение нынешнего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент издания gordonua.com.

Парламент поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского. "За" проголосовал 341 нардеп при необходимых 300 голосах для принятия решения.

Верховная Рада уволила Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

11 сентября комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что эта инициатива ставит под сомнение легитимность выборов президента и парламента, которые прошли в 2019 году.

Также 11 сентября в Раде зарегистрировали проект постановления №2127 «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии Украины».

Экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера выразил мнение, что намерение Зеленского распустить ЦИК свидетельствует о его желании контролировать Центризбирком, как это делал его предшественник, пятый украинский президент Петр Порошенко.