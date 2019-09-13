Валентин Троцкий — избирательной комиссии: Лукашенко должен уйти 13.09.2019, 11:56

Валентин Троцкий

Популярный лозунг и дальше будет на пикетах по сбору подписей за активистов «Народной Грамады».

Валентин Троцкий и его команда вышли на пикет по сбору подписей с лозунгами «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич — наш президент». Члены избирательной комиссии посчитали это оскорблением, нарушением и еще чем-то, поэтому пригласили Валентина на свое заседание, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

С самого начала было ясно: лукашенковские чиновники, как и прежде, боятся гласности. Встреча началась с того, что охрана попыталась задержать одного из активистов команды Троцкого, который пришел со штативом. Видимо, было указание не пускать журналистов. Но как только охранник понял, что он в прямом эфире, то сразу отвернулся и «притворился столбиком».

После этого члены комиссии не пустили на заседание двоих активистов из команды Троцкого, которые забыли свои удостоверения (хотя паспорта были с собой, при желании их личность можно было бы легко проверить). Пытались запретить видеосъемку, якобы она «мешает комиссии работать».

С самого начала избирательную комиссию пытались превратить в какое-то карикатурное родительское собрание, на котором взрослые дяди и тети отчитывают провинившегося двоечника.

Но чиновники имели дело с активистами «Народной Грамады» Николая Статкевича, которые не играют в детские игры про «парламентские выборы». Их «предупреждения» ничего не значат, даже если их будет 25 или даже 100. Они не имеют права распустить инициативную группу.

Поэтому еще месяц активисты «Народной Грамады» будут стоять в центре Минска с двумя главными лозунгами: «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич — наш президент». А 6 октября в 14:00 на площади Свободы будет легальная встреча со всеми кандидатами «Народной Грамады» и Николаем Статкевичем.