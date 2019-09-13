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Президент Финляндии: У нас смеются над людьми, которые любят Россию

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  • 13.09.2019, 12:00
Президент Финляндии: У нас смеются над людьми, которые любят Россию
Саули Ниинистьо

Саули Ниинистьо рассказал о том, как его страна противостоит влиянию Кремля.

Долгий и сложный опыт сосуществования Финляндии с РФ обеспечивает иммунитет к российской пропаганде, считает президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с РФ. Что касается нынешнего влияния России, в частности, гибридных атак на демократию, то у нас есть противодействие - сплоченное общество", - сказал он.

"Да, и у нас есть люди, которые любят Россию. Но у нас смеются над такими людьми - поэтому их довольно мало", - добавил Ниинистьо.

Вместе с тем он не склонен недооценивать возможности гибридного влияния РФ. "Мы не закрываем глаза - мы анализируем это влияние и готовы принимать меры для противодействия этому", - пояснил президент.


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