Президент Финляндии: У нас смеются над людьми, которые любят Россию 2 13.09.2019, 12:00

Саули Ниинистьо

Саули Ниинистьо рассказал о том, как его страна противостоит влиянию Кремля.

Долгий и сложный опыт сосуществования Финляндии с РФ обеспечивает иммунитет к российской пропаганде, считает президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с РФ. Что касается нынешнего влияния России, в частности, гибридных атак на демократию, то у нас есть противодействие - сплоченное общество", - сказал он.

"Да, и у нас есть люди, которые любят Россию. Но у нас смеются над такими людьми - поэтому их довольно мало", - добавил Ниинистьо.

Вместе с тем он не склонен недооценивать возможности гибридного влияния РФ. "Мы не закрываем глаза - мы анализируем это влияние и готовы принимать меры для противодействия этому", - пояснил президент.