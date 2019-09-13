Ученые рассказали, почему один люди стареют быстрее других 13.09.2019, 12:04

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Найден еще один фактор, объясняющий этот феномен.

Наследственность, образ жизни, окружающая среда — все эти факторы объясняют, почему одни люди стареют быстрее, другие медленнее. Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что финансовое положение тоже влияет на процессы старения, пишет «Нож».

В выборку попали 5500 человек среднего возраста, их попросили пройти тесты на физическую активность, когнитивные способности и обследование на воспалительные процессы. Врачи проверили, сколько раз за 30 секунд участники могут встать со стула, как высоко могут подпрыгнуть и как сильно сжать кулак. Когнитивные тесты были связаны с памятью.

Эти данные сопоставили с доходом добровольцев в течение 22 лет, предшествующих исследованию. Под относительной бедностью ученые имели в виду доход ниже 60 % от медианного по стране. Выяснилось, что затяжные периоды нищеты — от четырех лет за чертой бедности — прибавляют людям годы (и отнимают силу!)

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