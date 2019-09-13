«Меня настоятельно попросили помолчать о местонахождении Цемаха»
- 13.09.2019, 12:17
Дочь Цемаха опровергла информацию о его возвращении в «ДНР».
Дочь подозреваемого по делу «Боинга» MH17 Владимира Цемаха заявила, что ее «настоятельно попросили» не афишировать местонахождение отца, пишет РБК.
«Пока настоятельно попросили на эту тему [местонахождения Цемаха] помолчать. И он [просил], и ведомства, которые занимаются государственной безопасностью. Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», — заявила Мария Левченко-Цемах.
Женщина не подтвердила информацию о возвращении Цемаха на территорию оккупированного Донбасса.