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«Меня настоятельно попросили помолчать о местонахождении Цемаха»

  • 13.09.2019, 12:17
«Меня настоятельно попросили помолчать о местонахождении Цемаха»
Владимир Цемах

Дочь Цемаха опровергла информацию о его возвращении в «ДНР».

Дочь подозреваемого по делу «Боинга» MH17 Владимира Цемаха заявила, что ее «настоятельно попросили» не афишировать местонахождение отца, пишет РБК.

«Пока настоятельно попросили на эту тему [местонахождения Цемаха] помолчать. И он [просил], и ведомства, которые занимаются государственной безопасностью. Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», — заявила Мария Левченко-Цемах.

Женщина не подтвердила информацию о возвращении Цемаха на территорию оккупированного Донбасса.


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