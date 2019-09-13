Роспуск ЦИК: как голосовали фракции Верховной Рады

Роспуск ЦИК: как голосовали фракции Верховной Рады2
- 13.09.2019, 13:07
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Две политические силы выступили против инициативы Владимира Зеленского.
Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского и уволила весь состав Центральной Избирательной комиссии.
За такое решение проголосовал 341 нардеп, 41 выступил против. 19 парламентариев не голосовали, еще два — воздержались, сообщает nv.ua.
.#Рада9 достроково припинила повноваження всього складу Центральної виборчої комісії ▶️https://t.co/uinbMX9bzs pic.twitter.com/2CKn68kBd9— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 13 сентября 2019 г.
Фракции голосовали следующим образом:
фракция «Слуга народа»: За проголосовали 244 нардепа, против — 0, воздержался один, не голосовали два нардепа, отсутствовали — четыре нардепа;
фракция «Оппозиционная платформа» — За жизнь: за — 33, против — 0, воздержались — 0, не голосовали — 7, отсутствовали — 4;
внефракционные: за — 29, против — 0, воздержались — 0, не голосовали — 4, отсутствовали — 1;
фракция «Европейская солидарность»: за — 0, против — 21, воздержались — 0, не голосовали — 4, отсутствовали — 2;
фракция «Батькивщина»: за — 20, против — 0, воздержались — 0, не голосовали — 0, отсутствовали — 4;
депутатская группа «За майбутнє»: за — 15, против — 0, воздержались — 1, не голосовали — 2, отсутствовали — 4;
фракция «Голос»: за — 0, против — 20, воздержались — 0, не голосовали — 0, отсутствовали — 0.
10 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В документе указано, что комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость».
11 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.