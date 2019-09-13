Таможня дает добро 3 Виктор Горбачев

13.09.2019, 13:09

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А в это время киоски «Табакерка» случайно плодятся по всей стране.

Нет, не вся таможня. Частично. Литовская не дала. И если через нашу границу и таможню, в пункте пропуска Бенякони, фура с сигаретами проскочила без проблем, то "вредные" таможенники Шальничининкай (Литва) тут же накрыли маленькую и незаметную партию сигарет.

Подумаешь, всего лишь 600 тысяч пачек сигарет на сумму более 2 миллионов евро. Бывает. Случайно не заметили на территории Беларуси.

И вообще, фура зарегистрирована на территории России. Ну, не наша. Но, о чудо!!! Сигареты там наши, марки "Минск". Все сигареты данной марки.

Не подумайте, коррупции тут вообще нет и ничего такого. Это, скорее всего, польская фальшыука.

И вот думаешь.

Вот как? Как 600 тысяч пачек сигарет и ни кто не знает....когда и где они отгружались? Нет маркировки что ли? Не известен производитель и отправитель такой партии?

А вдруг? Даже страшно и подумать! А вдруг? Вдруг, на фабриках наших, производящих сигареты, есть целые подпольные дополнительные цеха и бригады людей, производящие не учтенную продукцию? Без маркировки. Для вот таких фур! Нет-нет! У нас такого не может быть! Правда? Гоните эти мысли прочь!

Ах, да - это какой то мелкий предприниматель или просто обычное физическое лицо провозило. И ведь главное то что? Концов и не найдут. А зачем? У нас же коррупции нет и мы тут не причем.

А в это время киоски "Табакерка" случайно плодятся по всей стране в местах проходимых. Остановки, школы и садики, учебные заведения......они кругом. И, о ужас, в них тоже сигареты марки "Минск"! Нет-нет. Тут связи вообще нет никакой. И вообще, эти киоски совсем случайно устанавливаются и коррупцией тут и не пахнет.

Ну, так же как и с этой фурой. Просто наша таможня не смогла бдительность проявить, а литовские?

Ну, в общем, кругом враги. И вообще - пятая колонна! И да, мы цены на сигареты поднимем тут. В Беларуси. Ущерб конфискации то надо как то возмещать? Проще всего, на своих гражданах возмещать денежные потери. Они терпеливые и молчаливые.

Курите "на здоровье".

Наша таможня дала добро.

P.S. А в это время, по всем каналам БТ социальная реклама об оказании финансовой помощи мальчику и девочке. На операции. За пределами страны. Кто сколько может.

Подумаешь, потери от сигарет тут на пару миллионов и свободная дорога для «Табакерок"!?

А вот детям надо скинуться. Народ у нас добрый.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»