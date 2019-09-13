Что пообещали на дебатах кандидаты-демократы в США? 3 13.09.2019, 13:28

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Фото: Getty Images

В Техасе прошли очередные демократические дебаты, в которых приняли участие 10 ведущих кандидатов.

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии раскритиковали политику Дональда Трампа в отношении Китая, заявляя, что предложенные им пошлины на широкий круг китайских товаров причинят ущерб американским потребителям, сообщает «Голос Америки».

Кандидаты также пообещали положить конец американским военным кампаниям за рубежом, отметив негативные последствия «бесконечных войн».

Ведущие 10 кандидатов высказали свои мнения в ходе трехчасовых дебатов, которые прошли в четверг вечером в Хьюстоне, штат Техас.

«Ясно, что у президента отсутствует стратегия», – отметил мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич, говоря о ситуации с Китаем.

Он заявил, что в случае избрания выработает стратегию, которая будет включать пошлины в качестве рычага давления, но не будет основана исключительно на них.

«Сейчас президент свел всю китайскую проблему к пошлинам, хотя нам известно, что пошлины больше всего бьют по нам самим, а более масштабная стратегия отсутствует», – сказал Буттиджич.

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар сказала, что анонсированные пошлины уже обошлись американцам в 300 000 рабочих мест.

«По всему Среднему Западу, в том числе в моем штате Миннесота и в Айове, залеживаются непроданные соевые бобы», – сказала она.

Бывший мэр техасского города Сан-Антонио Хулиан Кастро отметил, что из-за пошлин американские семьи потеряют в среднем по 600 долларов.

«Всего пару дней назад 60 процентов американцев выразили мнение, в следующем году нас ждет рецессия, – предупредил Кастро. – Так что когда я стану президентом, я немедленно начну переговоры с Китаем, чтобы деэскалировать эту торговую войну».

По мнению сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, США нужно сотрудничать с Китаем в борьбе с изменением климата и по северокорейскому вопросу.

Когда разговор зашел об Афганистане, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен сказала, что необходимо вернуть домой американских военнослужащих из страны, где они ведут операции уже 18 лет.

«Мы не можем и дальше просить наших военных решать проблемы, которые не решишь военным путем, – подчеркнула Уоррен. – С помощью бомб мы не найдем решения в Афганистане».

«Нужно положить конец бесконечной войне», – поддержал ее позицию Буттиджич.

Бывший вице-президент Джо Байден, считающийся фаворитом гонки, высказал мнение, что Афганистан «не удастся объединить, это три разные страны», и сказал, что в случае избрания намерен вернуть американских военных на родину.

Он также выразил сожаление по поводу того, что в 2003 году поддержал резолюцию о введении войск в Ирак под предлогом уничтожения запасов оружия массового поражения, которого в стране так и не нашли.

«Мне не следовало давать Бушу полномочия вводить войска в страну и делать то, что он собирался делать», – констатировал Байден.

Одну из самых запоминающихся фраз за вечер сказал бывший конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк.

Отвечая на вопрос о своей позиции по поводу штурмового оружия и права на его ношение, он безапелляционно заявил: «Да, черт побери, мы отберем у вас ваши винтовки AR-15, ваши автоматы Калашникова и больше не позволим вам применять их против сограждан».

В самом начале дебатов Байден и Уоррен вступили в дискуссию по поводу здравоохранения – одного из спорных вопросов, разделяющих демократов. Джо Байден раскритиковал свою соперницу по партии за ее идею о всеобщем бесплатном здравоохранении – «Медикер для всех».

Бывший вице-президент в администрации Барака Обамы заявил, что он планирует дополнить «Обамакер» – закон о доступном здравоохранении, разработанный экс-президентом, – и обвинил Уоррен и Сандерса в том, что они хотят покончить с инициативой Барака Обамы.

«Я знаю, что сенатор [Уоррен] скажет, что она за Берни [Сандерса]. Хорошо – я за Барака [Обаму]. Думаю, что “Обамакер” сработал. Речь идет об искренности, честности, больших идеях», - заявил Байден.

Уоррен отметила, что она не критиковала Обаму за его реформы в области здравоохранения, однако добавила: «Сейчас вопрос в том, как мы можем наилучшим образом улучшить [этот закон]». Сенатор заявила, что идея «Медикер для всех» является лучшим выходом из создавшейся ситуации.

В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и в июле, участвовали сразу 20 кандидатов. Однако сейчас партия ужесточила критерии для участия в мероприятии, что позволило сократить число участников и позволить лидерам гонки обратить внимание избирателей на свои программы.

В дебатах приняли участие десять кандидатов, считающихся лидерами гонки: помимо Байдена и Уоррен, в них участвовали Берни Сандерс, Камала Харрис, Кори Букер, Пит Буттиджич, Хулиан Кастро, Эми Клобушар, Эндрю Янг и Бето О’Рурк.