Лукашенко рискует запутаться в приоритетах 3 13.09.2019, 13:33

1,514

ФОТО T.ME/ALLGOLOBUTSKY

Диктатор не сможет сказать Москве «нет», если Россия захочет разместить в нашей стране ракеты.

Лукашенко заявляет, что российско-белорусские отношения являются примером для подражания, а их «развитие и углубление» – «безусловный приоритет белорусской внешней политики». Эксперты, анализируя внешнюю политику страны, утверждают, что куда более важная задача для белорусских властей – сохранить баланс взаимоотношений между Западом и Востоком, пишет «Независимая газета».

«Ваша страна – это основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей», – заявил Александр Лукашенко 12 сентября, принимая верительную грамоту посла России в Минске Дмитрия Мезенцева. В связи с этим «развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией – безусловный приоритет белорусской внешней политики», – добавил он.

Такие приоритеты не означают, что Беларусь будет строить отношения с Россией в ущерб взаимодействию с другими странами-соседями. «Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Европейским союзом, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом», – сказал он, обращаясь к новому главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю.

Со слов Лукашенко следовало, что именно сохранение такого баланса позволяет стране выступать в качестве посредника в урегулировании региональных конфликтов. Более того, позволяет претендовать и на участие в международном диалоге. «Разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями вновь обостряют актуальность выработки новых подходов в обеспечении международной и региональной безопасности и тем самым востребованность белорусской инициативы о возобновлении соответствующего международного диалога», – заявил Александр Лукашенко.

Эксперты, комментируя последние внешнеполитические действия и заявления официального Минска, все больше обращают внимание на вынужденный характер такой позиции Беларуси, оказавшейся в силу ряда обстоятельств в эпицентре столкновения интересов сильных мировых игроков – России и США. Недавние визиты высокопоставленных чиновников этих стран оживили дискуссию на тему сложного внешнеполитического выбора официального Минска.

Напомним, 29 августа Минск посетил теперь бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Дональд Трамп его уволил почти сразу по возвращении, однако, по мнению большинства аналитиков, это никак не повлияет на отношения Минска и Вашингтона. Затем 10 сентября в белорусскую столицу наведался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Официальные сообщения в обоих случаях довольно скупые и дипломатичные. Американский чиновник признался, что ни о чем конкретном с Александром Лукашенко они не договорились, но поговорили о обо всем. Встречу он оценил как важную.

Николай Патрушев не скрывал, что обсуждались «новые вызовы и угрозы» региональной безопасности, и, в частности размещение американских ракет в Восточной Европе. «Ракеты, которые будут там размещены, достают нашу территорию. Мы должны это учитывать», – цитировало информагентство Белта слова главы российского Совбеза.

Белорусские эксперты полагают, что и Болтона, и Патрушева мог интересовать один и тот же вопрос: готов ли Александр Лукашенко к тому, чтобы разместить на своей территории российские ракеты? «Думаю, Лукашенко будет очень трудно отказаться от размещения в Беларуси российских ракетных вооружений», – рассуждает по этому поводу белорусский военный эксперт Александр Алесин.

При этом он не уверен, что Минск не сможет сказать Москве «нет». «Мы не можем сказать, что Беларусь превращается в плацдарм для российских вооружений – пока подготавливается все необходимое. Конечно, Лукашенко хочет этого меньше всего, но на него оказывается двойное давление: поляки с американцами – с одной стороны, россияне – с другой. Лукашенко будет очень трудно устоять», – считает эксперт.

Вспомним, в каких резких тонах Лукашенко отказался в 2015 году от российской авиабазы, при том что Владимир Путин уже подписал распоряжение провести переговоры на этот счет. Нетрудно догадаться, что белорусское руководство не горит желанием размещать и российские ракеты.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, в случае появления в Беларуси российских ракет страна, во-первых, сама становится мишенью, что не может нравиться никому. Во-вторых, это разрушит тщательно выстраиваемый образ Беларуси как миротворца. В-третьих, испортятся едва начавшиеся налаживаться отношения с соседними странами и Западом в целом. Ну и, наконец, это угроза инкорпорации Беларуси, на которую неоднократно намекал Александр Лукашенко и о которой прямо говорят эксперты. Пока эта угроза проявляется требованием «углубления интеграции», и Беларусь прикладывает все силы, чтобы увести ее в экономическую область.