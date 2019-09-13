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Зеленский: У меня есть несколько идей по возвращению Крыма

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  • 13.09.2019, 13:42
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Зеленский: У меня есть несколько идей по возвращению Крыма
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что обсудит свою модель с президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма. Об этом он заявл на встрече YES в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано.

Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что пока у него не было встреч ни в нормандских формате, ни с президентом России Владимиром Путиным.


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