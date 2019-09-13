Ученые обнаружили в Антарктиде загадочную подводную лодку 13.09.2019, 12:51

Иллюстрационное фото

На поиски лодки потратили десятилетия.

Очередную находку на самом малоизученном материке сделали исследователи. Была найдена подводная лодка, которая, предположительно, относится к конвою Гитлера.

Две такие подводные лодки раньше были обнаружены около берегов Аргентины. Было известно о существовании третьего судна, которое исчезло по невыясненным причинам, сообщает lenta.ua.

Находку в Антарктиде сделали виртуальные археологи по спутниковым снимкам с материка. Они не сомневаются, что речь идет о пропавшей более полувека назад подводной лодке из конвоя Гитлера.

Согласно последним данным, к тому месту собирается международная экспедиция. В частности, австралийские ученые планируют прибыть к месту нахождения подводной лодки в Антарктиде и поднять ее на поверхность. На это потребуется 700-900 тысяч австралийских долларов. Часть суммы уже собрана.