В России четверо белорусов погибли из-за коровы 1 13.09.2019, 14:37

Фото: 08.mchs.gov.ru

В Калмыкии произошла страшная авария.

2 сентября в Калмыкии в страшной аварии погибло четверо белорусов. Около 22 часов легковик Renault Laguna, в котором они ехали, столкнулся с коровой, которая вышла на дорогу. Машина вылетела на встречную полосу и попала под фуру Volvo, которой управлял житель Дагестана, сообщает "Еврорадио".

Происшествие случилось на 51-м километре автодороги "Яшкуль — Комсомольский" в районе посёлка Адык. В результате ДТП 26-летний водитель "Рено" и двое пассажиров скончались на месте происшествия. Третьего пассажира успели довезти до республиканской больницы, но там он скончался от полученных травм.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Полиция ищет хозяина животного, которое стала причиной происшествия.