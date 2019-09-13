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Украина предлагает Кремлю новый обмен

  • 13.09.2019, 14:48
Украина предлагает Кремлю новый обмен

Киев уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму украинцев.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - заявила Денисова.

Что было раньше: На 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев с России и оккупированных территорий.


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