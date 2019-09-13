Ученые: Чай улучшает здоровье мозга 5 13.09.2019, 15:18

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Чаепитие хотя бы четырежды в неделю повышает эффективность мозговых связей.

Такие данные получили ученые из Национального университета Сингапура. Данные работы опубликованы в журнале Aging. По словам авторов, они обратили внимание на то, что исследования пользы или вреда чая, как правило, основаны на нейропсихологических методах, тогда как их команда показала эффект от любви к этому напитку с помощью нейровизуализации, пишет «Naked Scince».

Исследователи разделили участников-добровольцев на две группы: тех, кто пьет чай часто или достаточно часто, и тех, кто не пьет его или употребляет редко. К предпочитающим чай относили тех, кто употреблял зеленый чай, улун или черный чай не реже, чем четыре раза в неделю на протяжении последних 25 лет. Вся выборка состояла из 36 пожилых людей в возрасте от 60 лет. Кроме данных об их здоровье, образе жизни и психологическом благополучии, все они прошли нейропсихологические тесты, а мозг каждого добровольца был просканирован с помощью магнитно-резонансной томографии.

Ученые сверили данные тестов, которые показывали когнитивные способности участников и результаты визуализации, а затем сравнили результаты групп, на которые их делили в зависимости от любви или нелюбви к чаю.

Исследовательская группа обнаружила, что любители чая имели области мозга с более эффективной взаимосвязью. Употребление чая оказалось связано с более эффективной структурной организацией, но не на глобальную функциональную организацию. Авторы указывают, что связь регулярного чаевничания и уменьшение межполушарной асимметрии — свидетельство пользы этой привычки для мозга.

«Возьмем в качестве примера аналогию с дорожным движением: пусть области мозга будут пунктами назначения, а связи между областями мозга — дорогами. Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов. Когда связи между областями мозга более структурированы, обработка информации может выполняться более эффективно», — пояснил Лэй Фэн, руководитель исследовательской группы. «В наших предыдущих исследованиях мы показали, что у пьющих чай когнитивные функции лучше по сравнению с не пьющими чай. Наши текущие результаты, касающиеся сети мозга, косвенно подтверждают предыдущие выводы, показывая, что положительные эффекты регулярного чаепития являются результатом улучшения организации мозга благодаря предотвращению нарушения межрегиональных связей».

Ученые отмечают, что так как когнитивные функции и структурная организация мозга тесно связаны, то последующие работы, направленные на изучение структурных изменений, могут показать, как биологически активные вещества, содержащиеся в чае влияют на интеллект. Кроме того, структурные исследования могут помочь понять механизмы формирования таких процессов мозга как, например, память, а также что может способствовать лучше сохранять когнитивные способности.

Более ранние работы уже показывали пользу чая при самых различных заболеваниях, например, для сердечно-сосудистой системы. Из неожиданного — горячий чай оказался полезен при глаукоме.