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Активист «Европейской Беларуси»: У Луки точно нет будущего

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  • 13.09.2019, 15:23
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Активист «Европейской Беларуси»: У Луки точно нет будущего
Андрей Войнич

Подрастающее поколение белорусов выбирает Европу.

Активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич на своей странице в «Фейсбуке» рассказал занимательный случай, который случился с ним во время cбора подписей:

«Новый день, новые пикеты, новые истории. Дочь пару дней назад отметила мою фотку со сбора подписей в Instagram. Пост увидело часть школы, после этого ко мне на пикет пришло в общей сложности за всё время с полтора десятка школьников 11-13 лет и стали настойчиво требовать дать им возможность поставить подпись.

Объяснил, что пока рановато, но с таким настроениями среди подрастающего поколения у Луки точно нет будущего.

А на моем сегодняшнем вечернем пикете вас ждет небольшой сюрприз. Приходите к «Макдональдсу» на Немиге, буду там с 16 до 20», - написал Андрей Войнич.


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