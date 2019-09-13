Как выглядит средний чек школьных поборов за две недели 8 13.09.2019, 15:34

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Иллюстрационное фото

И кто скажет после этого, что образование в Беларуси бесплатное?

1 сентября в Беларуси был запущен сайт pobory.by, и уже через несколько дней стало понятно, что тема школьных поборов очень сильно волнует белорусов, а результаты превзошли все ожидания. Буквально за 10 дней было зарегистрировано почти 2,5 тысяч фактов, собрано более 4000 комментариев по этой проблеме, пишет «Салiдарнасць».

«На что мы только ни собирали деньги старшей дочери, пока она училась в начальной школе: на тумбочку учителю, урны, ковер, шкафчики. С младшей дочкой — первоклашкой — к 1 сентября мы, родители, покупали 4 букета для пришедших на линейку: для гостей, представителя МЧС, члена районного отдела образования и др. А после собрания нам выдали целый список необходимых покупок: от туалетной бумаги и полотенец до папок и на нужды школы, магнитов», — возмущаются родители.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что без дополнительных трат невозможно качественное образование и жизнеобеспечение ребенка.

«Мы живем в неидеальном мире. Это надо понимать! Вместо того чтобы покупать нормальные учебники английского, можно писать петиции, на которые придет ответ, что учебниками школы обеспечены. Вместо того чтобы скинуться на окна, можно писать письма в исполком, но там ответят: «Заклеивайте бумагой или ничего не делайте, потому что температура в норме может варьироваться от 16 до 23 градусов». Отказываясь сдавать деньги, мы делаем хуже только своим детям», — вторят другие.

Статистика pobory.by свидетельствует, что поборы существуют в 325 районах и населенных пунктах. И лидерами в этой гонке является Минск, где зарегистрировано 39,6% от всех поборов по стране.

Всего же средний чек за 14 дней, согласно данным сайта, составил… 108 рублей 90 копеек! Именно столько заплатили родители за «бесплатное» образование их ребенка. Деньги шли на ремонты, учебники, подписку, покупку различных товаров, подарков, предметов мебели и прочего.

А вот еще одна впечатляющая цифра.