Власти Украины хотят провести местные выборы и на оккупированной территории 2 13.09.2019, 16:32

Украинская сторона размышляет, как реализовать формулу Штайнмайера.

Власти Украины хотели бы провести местные выборы по всей стране, в том числе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы согласились на Минские договоренности пять лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них [на оккупированных территориях Донбасса] уже было двое выборов – фейковых, результатов которых мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", – подчеркнул Пристайко.

Он напомнил, что "формулу Штайнмайера" в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой именно форме", – сказал Пристайко.

Он добавил, что "в ней нет ничего интересного или такого, чтобы обвиняли в "зраде" или победе".