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Видеофакт: На пикете по сбору подписей «Европейской Беларуси» играет живая музыка

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  • 13.09.2019, 17:19
Видеофакт: На пикете по сбору подписей «Европейской Беларуси» играет живая музыка

Активист Андрей Войнич пригласил на пикет по сбору подписей саксофониста.

Cегодня гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей. Активист Андрей Войнич обещал людям, которые придут на встречу с ним сюрприз — и сдержал слово. На пикете по сбору подписей играет саксофонист.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» призывает оставить за него свои подписи. Сделать это вы можете на пикете по сбору подписей возле «Макдональдса» на Немиге с 16 до 20.


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