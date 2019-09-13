Ученые: Крысам нравится играть с людьми в прятки 5 13.09.2019, 17:31

Игровое поведение — важная эволюционная черта млекопитающих.

Группа неврологов из Германии провела несколько недель, играя с грызунами в маленькой комнате, заполненной коробками. Исследователи обнаружили, что крысы были удивительно искусны в этой детской игре и охотно забавлялись с людьми, даже не рассчитывая получить съедобное вознаграждение, пишет «Вокруг света».

Когда крысы находили людей или сами были пойманы, они издавали высокочастотное «хихиканье» и подпрыгивали, что, как показали предыдущие исследования, является признаками радости у грызунов.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Science» 12 сентября. Они проливают новый свет на феномен игрового поведения — важной эволюционной черты млекопитающих.

Игра в удовольствие

Играя с самцами крыс в комнате площадью 30 квадратных метров, ученые либо прятались за картонной коробкой, либо давали животным фору, чтобы они могли найти укрытие.

В течение одной-двух недель крыс научили, что если перед началом игры они находятся в закрытой коробке, которую открывают удаленно, это значит, что нужно искать человека. Если коробка с крысой изначально была открыта, это означало, что животное должно прятаться.

Крысы быстро понимали и разрабатывали свои стратегии игры. Например, они пересматривали места, где люди прятались в предыдущих играх и предпочитали укрываться в непрозрачных коробках.

Авторы вознаграждали крыс не едой или водой, что сделало бы эксперимент недействительным, а положительным социальным взаимодействием в форме физического контакта. Ученые щекотали крыс, подобно тому, как люди играют с маленькими котятами или щенятами.

Тем не менее, ученые подозревают, что крысы были мотивированы не только этим взаимодействием: им нравилось играть ради самой игры. Животные издавали высокочастотные взвизгивания и игриво подпрыгивали во время игры, что исследователи связывают с ощущением счастья у животных.

Как только человек находил крысу, животные начинали часто прыгать и «игриво перекидываться», иногда повторяя процесс несколько раз, показывая, что они хотели бы продлить игру и отсрочить вознаграждение.