Самый главный вопрос 2 Антон Орехъ

13.09.2019, 17:50

Антон Орехъ

А на месте взорванных домов, сгоревшей школы, утонувшей подводной лодки праздновать нечего.

В новейшей российской истории для меня нет вопроса важнее. В ответе на этот вопрос ключ ко всему, что происходит с нами в последние 20 лет. Тогда, в сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске взрывали дома и гибли сотни людей. Так совпало, что именно в те дни началось так называемое «вторжение боевиков в Дагестан». Так получилось, что именно эти дни были первыми днями Владимира Путина в качестве преемника Ельцина.

Почти неизвестный в народе Путин, фактически с нулевым рейтингом, энергично взялся за дело, жестко и звучно говорил, лично приехал в Ботлих, и началась Вторая Чеченская война, которая растянулась фактически на целых десять лет, но стартовала стремительно, победоносно, а рейтинг преемника рос как на дрожжах, особенно на контрасте с квелым Ельциным. За полгода Владимир Путин стал надеждой, опорой, кумиром и человеком, в правление которого выросло целое поколение граждан России, не видевших никакого другого правителя. Так вот главный вопрос, который не дает мне покоя все эти годы: насколько эти совпадения были совпадениями? Действительно ли жилые дома взрывали террористы-исламисты или это была жесточайшая провокация спецслужб? Потому что если людей взрывали спецслужбы, то это разом отвечает вообще на все вопросы нашей жизни.

Потому что если ради какой-то политической интриги кто-то способен убивать собственных граждан сотнями, то о чем вообще говорить. Я не утверждаю – но я имею право на сомнения, потому что не верю в бесконечную череду случайных совпадений. Хотя бывает в жизни всякое, конечно. Но месть за погибших и маленькая победоносная война совершенно точно сделали Путина тем, кем он стал. О тех днях Владимир Владимирович не забыл. Он не был в Беслане сейчас, когда отмечали 15 лет захвата заложников. Он не приезжал на улицу Гурьянова или на Каширку и тем более его не было в Волгодонске. Но Путин приехал в Дагестан. Однако в Буйнакск все равно не поехал. Он поехал в Ботлих и выпил как будто ту самую рюмку, которую не стал пить 20 лет назад. Путин не изменил себе. Он там, где победа. В Ботлихе ополченцы и федеральная армия дали отпор отрядам Басаева и прогнали боевиков.

На месте победного сражения красиво выпить в память погибших воинов, ковавших, в том числе, и славу самого Путина. А на месте взорванных домов, сгоревшей школы, утонувшей подводной лодки праздновать нечего. Зато придется отвечать на вопросы, что-то объяснять, почти оправдываться, ловить на себе недобрые взгляды людей, для кого эти трагедии – живая память, а не просто исторические даты. Такое положение для президента неудобно, неловко, а он очень не любит оказываться в неловком положении и не умеет себя вести в таких ситуациях. В эти дни все обсуждали фильм Дудя про Беслан. Я надеюсь, что однажды кто-то снимет фильм про лето и осень 1999 года и просто кто-то, наконец, расскажет нам, как всё было на самом деле и знаем ли мы о тех днях всю правду.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»