закрыть
13 сентября 2019, пятница, 18:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Бывшего главного архитектора Минска отпустили из-под стражи под залог

2
  • 13.09.2019, 17:54
Бывшего главного архитектора Минска отпустили из-под стражи под залог
Павел Лучинович

Павла Лучиновича подозревают в получении взятки.

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича, которого на прошлой неделе доставили из СИЗО в больницу, отпустили из-под стражи под залог. Об этом tut.by сообщил информированный источник.

2 сентября Павла Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу, где он сейчас находится. Вчера же ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог, рассказал источник.

Напомним, Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в машине. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании.

В связи с недавним совещанием Александра Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.


популярное за неделю

Мнение

Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович