Бывшего главного архитектора Минска отпустили из-под стражи под залог 2 13.09.2019, 17:54

Павел Лучинович

Павла Лучиновича подозревают в получении взятки.

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича, которого на прошлой неделе доставили из СИЗО в больницу, отпустили из-под стражи под залог. Об этом tut.by сообщил информированный источник.

2 сентября Павла Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу, где он сейчас находится. Вчера же ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог, рассказал источник.

Напомним, Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в машине. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании.

В связи с недавним совещанием Александра Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.