«Газпром» начал продавать газ сам себе 13.09.2019, 18:02

Чтобы спасти график экспорта, миллиард кубометров продали Газпромбанку по сделкам РЕПО.

Резкое падение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей - довели «Газпром» до продажи газа самому себе.

По итогам первого полугодия поставки газа в Евросоюз упали на 8,9%, а начиная с августа обвал стал двузначным - в первые шесть дней месяца он достигал 22%.

На помощь «Газпрому» пришел таинственный клиент, закупивший около миллиарда кубометров, сообщает finanz.ru со ссылкой на «Интерфакс»: этот газ компания включила в свою статистику, хотя поставки не зафиксировал ни один из операторов трубопроводов.

Покупателем газа «Газпрома» стал Газпромбанк, рассказали агентству источники в отрасли.

Банк, которым компания на 35% владеет напрямую, а еще на 47% - через пенсионный фонд «Газфонд», спасает график экспорта, который трещит по швам на всех рынках: по итогам полугодия вслед за европейскими поставками на 7,2% упали продажи в страны бывшего СССР.

Газпромбанк закупает газ по договорам репо, равномерными порциями, сделки начались в августе, говорят источники «Интерфакса». Банк выкупает объемы, который «Газпром» закачал в европейские хранилища, переполнив их практически до отказа. В этом году в ПХГ ушло 11,7 млрд кубометров, вдвое больше, чем год назад.

Продажа газа самому себе ради выполнения спущенного сверху плана становится нормой для «Газпрома». Точно так же компания действовала в конце прошлого года, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год.

Продать за рубеж такой объем обещал глава «Газпрома» Алексей Миллер, но к 27 декабря реализовать удалось только 196,8 млрд кубометров. Решение было найдено: 4,9 млрд кубов «Газпром» продал собственной «дочке» Gazprom Marketing & Trading, которая подтвердила сделку и объяснила ее «проведением трейдинговых операций».

На 2019 год Миллер прогнозировал экспорт «не ниже» 200 млрд кубометров, но из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.

Средняя цена реализации газа оказалась на 13% ниже, чем «Газпром» заложил в бюджете (207 долларов вместо 230-250), и второй квартал компания завершила с кассовым разрывом на 55 миллиардов рублей.

К концу года дыра в бюджете «Газпрома» вырасти до 7 млрд долларов, прогнозировали в августе аналитики Сбербанк CIB. Компании необходимо 1,326 триллиона рублей на стройки многочисленных газопроводов, еще 246,9 млрд рублей нужно направить на дивиденды. Операционный денежный поток не сможет покрыть нужной суммы ни в этом году, ни в 2020-21, когда инвестпрограмма составит 1,065 и 1,251 триллиона рублей соответственно, считают в Сбербанк CIB.

Покрывать дефицит бюджета «Газпром» будет ударным привлечением долга: план по займам компании на текущий году увеличен в 2,4 раза - до 725 млрд рублей.