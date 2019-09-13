Трамп разрешил добывать нефть на Аляске 1 13.09.2019, 18:19

Дональд Трамп

Это поможет развить экономику северного штата, но нанесет вред природе.

Дональд Трамп предложил начать добывать нефть на Аляске на территории Национального Арктического заповедника. Разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. В то же время это нарушит экосистему Аляски и нанесет серьезный ущерб природе, считают экологи.

Ранее прибрежная равнина Арктического национального заповедника была закрыта для разведки и добычи нефти и газа. Споры о том, можно ли добывать там нефть, ведутся с 1977 года. В 2017 году был принят закон, который обязал Министерство внутренних дел США открыть участок Аляски нефтяным компаниям для разведки.

Теперь Бюро по управлению земными ресурсами США разработало окончательный план. В соответствии с ним нефтяным компаниям разрешат добывать нефть в заповеднике на Аляске. Компании смогут взять в аренду 1,56 млн из 19 млн акров заповедника.

План предусматривает строительство четырех взлетно-посадочных полос и колодцев, 175 миль дорог, вертикальных опор для трубопроводов, установки для обработки морской воды и площадки для барж. Сдать участки земли в аренду компаниям планируется к концу 2019 года.

Изначально администрация Белого дома предположила, что к 2027 году в бюджет страны поступит $1,8 млрд от продажи нефти, добытой в пределах заповедника. Однако в июне этого года прогнозы снизили до $900 млн. В настоящий момент доподлинно неизвестно, какие запасы нефти содержатся в прибрежной зоне Аляски.

Кто и почему выступил против

Согласно отчету Бюро по управлению земными ресурсами, бурение скважин не окажет значительного влияния на природу Аляски. Защитники окружающей среды с этим не согласны.

Добывать нефть планируется в прибрежной зоне на берегу моря Бофорта. По словам экологов, разработка нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике может нанести ущерб популяциям карибу, белых медведей и перелетных птиц. Некоторые виды животных могут попасть под угрозу исчезновения.

«Бурение в прибрежной равнине может вызвать необратимые изменения для дикой природы», — заявил президент Национальной федерации дикой природы Коллин О'Мара. Глава Совета по защите природных ресурсов США Энн Хок пообещала подать в суд.